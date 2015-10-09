Назван лучший игрок Лиги чемпионов-2025 по версии УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подвел итоги завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов-2024/25 и объявил имя лучшего игрока турнира. Им стал французский вингер "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле, передают Vesti.kz.

Несмотря на скромную личную статистику — два гола и две результативные передачи в 17 матчах — Дембеле стал настоящим дирижером атак парижан и ключевым элементом в игровой философии Луиса Энрике. Его умение продвигать мяч, раскачивать оборону соперника и создавать свободные зоны для партнеров превратили его в центральную фигуру в построении ПСЖ.

В нынешнем сезоне Дембеле не раз выходил на первый план в самые важные моменты плей-офф и стал символом стабильности команды, которая дошла до финала турнира. Именно его вклад в общекомандную игру, а не сухие цифры, впечатлил экспертную комиссию УЕФА.

Параллельно с этим УЕФА вручил награду лучшему молодому игроку турнира. Им стал 19-летний французский нападающий Дезире Дуэ, также представляющий ПСЖ. В финале против "Интера" он оформил дубль и отдал голевую передачу, став главной звездой исторического разгрома миланцев — 5:0. Именно с его активности начался разгром, обеспечивший парижанам первый титул в истории Лиги чемпионов.

Стоит также отметить, что лучшими бомбардирами турнира стали бразилец Рафинья Диас из "Барселоны" и гвинейский нападающий дортмундской "Боруссии" Серу Гирасси (по 13 голов). По системе "гол+пас" с уверенным отрывом лидирует все тот же Рафинья, записавший на свой счет 21 результативное действие (13 голов и 8 ассистов).