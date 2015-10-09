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Лига чемпионов
Вчера 21:48
 

Ямаль и Дембеле: названа команда сезона в Лиге Чемпионов-2025

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Ямаль и Дембеле: названа команда сезона в Лиге Чемпионов-2025 ©УЕФА

Техническая наблюдательная группа УЕФА представила символическую сборную завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

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Техническая наблюдательная группа УЕФА представила символическую сборную завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

В состав вошли 11 игроков, ставших ключевыми фигурами своих команд на пути к высоким результатам. Абсолютным доминантом стал французский "Пари Сен-Жермен", делегировавший сразу семь футболистов в итоговую команду турнира.

Состав команды сезона ЛЧ-2024/25 по версии УЕФА:

Вратарь:

  • Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)

Защита:

  • Ашраф Хакими (ПСЖ)
  • Маркиньос (ПСЖ)
  • Алессандро Бастони ("Интер")
  • Нуно Мендеш (ПСЖ)

Полузащита:

  • Деклан Райс ("Арсенал")
  • Витинья (ПСЖ)

Нападение:

  • Рафинья ("Барселона")
  • Усман Дембеле (ПСЖ)
  • Дезире Дуэ (ПСЖ)
  • Ламин Ямал ("Барселона")

В составе сборной сразу два представителя "Барселоны" — Рафинья, который стал лучшим по системе "гол+пас" (13+8), и вундеркинд Ламин Ямаль. "Арсенал" представлен лидером полузащиты — Декланом Райсом, а "Интер" — центральным защитником Алессандро Бастони.

Подобный перекос в пользу ПСЖ закономерен: команда Луиса Энрике провела мощную еврокампанию и с блеском завоевала первый в своей истории кубок Лиги чемпионов, разгромив в финале "Интер" со счетом 5:0.

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