Ямаль и Дембеле: названа команда сезона в Лиге Чемпионов-2025

Техническая наблюдательная группа УЕФА представила символическую сборную завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.
В состав вошли 11 игроков, ставших ключевыми фигурами своих команд на пути к высоким результатам. Абсолютным доминантом стал французский "Пари Сен-Жермен", делегировавший сразу семь футболистов в итоговую команду турнира.
Состав команды сезона ЛЧ-2024/25 по версии УЕФА:
Вратарь:
- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
Защита:
- Ашраф Хакими (ПСЖ)
- Маркиньос (ПСЖ)
- Алессандро Бастони ("Интер")
- Нуно Мендеш (ПСЖ)
Полузащита:
- Деклан Райс ("Арсенал")
- Витинья (ПСЖ)
Нападение:
- Рафинья ("Барселона")
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Дезире Дуэ (ПСЖ)
- Ламин Ямал ("Барселона")
В составе сборной сразу два представителя "Барселоны" — Рафинья, который стал лучшим по системе "гол+пас" (13+8), и вундеркинд Ламин Ямаль. "Арсенал" представлен лидером полузащиты — Декланом Райсом, а "Интер" — центральным защитником Алессандро Бастони.
Подобный перекос в пользу ПСЖ закономерен: команда Луиса Энрике провела мощную еврокампанию и с блеском завоевала первый в своей истории кубок Лиги чемпионов, разгромив в финале "Интер" со счетом 5:0.
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