Финалист Лиги чемпионов отказался играть за сборную. Детали

37-летний защитник "Интера" Франческо Ачерби отказался от участия в предстоящих международных матчах сборной Италии, передают Vesti.kz.

Футболист принял решение после тяжелейшего поражения в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщил главный тренер "Скуадра Адзурры" Лучано Спалетти.

"Ачерби сообщил мне об этом утром по смс. Мы идем дальше", — цитирует слова наставника итальянцев инсайдер Фабрицио Романо.

Ачерби стал одним из ключевых героев миланского клуба в этом розыгрыше Лиги чемпионов — в частности, он сравнял счет в напряженнейшем полуфинале с "Барселоной", тем самым проложив "Интеру" путь в финал. Однако сам финал стал настоящим ударом для команды: итальянцы уступили ПСЖ со счетом 0:5, не показав ожидаемой борьбы.

На фоне этого болезненного поражения Ачерби принял решение отказаться от вызова в национальную команду. Отметим, что для ветерана этот сезон стал одним из самых насыщенных — и, вероятно, эмоционально изматывающих — в карьере.