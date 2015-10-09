Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Вчера 19:57
 

Финалист Лиги чемпионов отказался играть за сборную. Детали

  Комментарии

Поделиться
Финалист Лиги чемпионов отказался играть за сборную. Детали ©ФК "Интер"

37-летний защитник "Интера" Франческо Ачерби отказался от участия в предстоящих международных матчах сборной Италии, передают Vesti.kz.

Поделиться

37-летний защитник "Интера" Франческо Ачерби отказался от участия в предстоящих международных матчах сборной Италии, передают Vesti.kz.

Футболист принял решение после тяжелейшего поражения в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщил главный тренер "Скуадра Адзурры" Лучано Спалетти.

"Ачерби сообщил мне об этом утром по смс. Мы идем дальше", — цитирует слова наставника итальянцев инсайдер Фабрицио Романо.

Ачерби стал одним из ключевых героев миланского клуба в этом розыгрыше Лиги чемпионов — в частности, он сравнял счет в напряженнейшем полуфинале с "Барселоной", тем самым проложив "Интеру" путь в финал. Однако сам финал стал настоящим ударом для команды: итальянцы уступили ПСЖ со счетом 0:5, не показав ожидаемой борьбы.

На фоне этого болезненного поражения Ачерби принял решение отказаться от вызова в национальную команду. Отметим, что для ветерана этот сезон стал одним из самых насыщенных — и, вероятно, эмоционально изматывающих — в карьере.

Лига наций 2025. Женщины   •   Лихтенштейн   •   Групповой этап, Лига С. Группа 3, женщины
3 июня 22:00   •   не начат
Лихтенштейн
Лихтенштейн
- : -
Армения
Армения
Кто победит в основное время?
Лихтенштейн
Ничья
Армения
Проголосовало 11 человек

Реклама

Живи спортом!