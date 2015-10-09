Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
31 мая 22:44
 

Легионер остался без клуба после удаления в чемпионате Казахстана

  Комментарии (2)

Поделиться
Легионер остался без клуба после удаления в чемпионате Казахстана ©ФК "Атырау"

Генеральный директор футбольного клуба "Атырау" Дидар Сыдыкбек официально подтвердил расставание с одним из игроков команды, передают Vesti.kz.

Поделиться
2

Генеральный директор футбольного клуба "Атырау" Дидар Сыдыкбек официально подтвердил расставание с одним из игроков команды, передают Vesti.kz.

В своем обращении в социальных сетях он сообщил, что клуб по взаимному согласию расторг контракт с грузинским защитником Георгием Гадрани.

В 11-м туре казахстанской премьер-Лиги "Атырау" потерпел крупное поражение на выезде от "Тобола" со счетом 0:5. В этом матче с 23-й минуты команда играла в меньшинстве из-за удаления именно Гадрани. Защитник присоединился к "Атырау" в текущем сезоне и провел восемь игр в КПЛ-2025, заработав при этом два удаления.

Ранее он выступал за таджикский клуб "Хосилот", а также за грузинские команды "Мерани" (Мартвили), "Спаэри", "Сиони" и "Самтредиа".

В следующем туре, 14 июня, "Атырау" сыграет дома против "Улытау", а на следующий день "Тобол" отправится в гости к "Кайсару".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Реклама

Живи спортом!