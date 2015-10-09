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КХЛ
31 мая 18:48
 

"Барыс" попрощался сразу с семью хоккеистами

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"Барыс" попрощался сразу с семью хоккеистами ©hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" объявил об уходе сразу семи игроков в связи с истечением сроков их контрактов, передают Vesti.kz.

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Хоккейный клуб "Барыс" объявил об уходе сразу семи игроков в связи с истечением сроков их контрактов, передают Vesti.kz.

Команду покинули вратарь Юхан Маттссон, защитники Виктор Антипин и Илья Хохлов, а также нападающие Антон Бурдасов, Станислав Бочаров, Никита Сетдиков и Дамир Жафяров.

При этом астанчане сделали предложения некоторым игрокам, подробности - тут.

Напомним, что "Барыс" по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял последнее, 12-е место в Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф.

Сезон "Барыс" начинал под руководством российско-канадского тренера Дэвида Немировски, однако после серии неудач его сменил россиянин Вячеслав Буцаев. Позже команду возглавил казахстанский специалист Галым Мамбеталиев. Перестановки произошли и в руководстве клуба: пост генерального менеджера покинул Олег Болякин, а должность генерального директора занял Нурлан Оразбаев, сменив Бориса Иванищева.

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