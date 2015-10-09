"Барыс" предложил новые контракты девяти игрокам

Хоккейный клуб "Барыс" предложил новые контракты ряду хоккеистов, передают Vesti.kz.

Астанчане сделали квалификационные предложения о заключении двухсторонних контрактов (КХЛ / Pro Ligasy) на два сезона следующим игрокам: Саян Данияр, Мади Диханбек, Хакназар Кенесбай, Вячеслав Колесников, Абай Мангисбаев, Батырлан Муратов, Руслан Оспанов, Ансар Шайхмедденов и Николай Шульга.

Контракты, действовавшие до сезона-2024/25 включительно, завершили свое действие 31 мая. С 1 июня 2025 года указанные хоккеисты получили статус ограниченно свободных агентов, что отражено в обновленных списках на официальном сайте KHL.ru.

Список ограниченно свободных агентов

Список неограниченно свободных агентов

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" занял последнее, 12-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.