В России высказались о кадровых изменениях в "Барысе"

Обозреватель российского "Спорт-Экспресса" Михаил Зислис прокомментировал решение хоккейного клуба "Барыс" расстаться с семью игроками, передают Vesti.kz.

Казахстанскую команду покинули вратарь Юхан Маттссон, защитники Виктор Антипин и Илья Хохлов, а также нападающие Антон Бурдасов, Станислав Бочаров, Никита Сетдиков и Дамир Жафяров.

"Из этого несколько печального по своей сути поста в официальном телеграмм-канале "Барыса" можно сделать и положительный вывод. Клуб не закрывается и в нем еще/уже кто-то работает", - написал он у себя в соцсетях.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" занял последнее, 12-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

Сезон команда начинала под руководством российско-канадского тренера Дэвида Немировски, однако после серии неудач главным тренером стал россиянин Вячеслав Буцаев. Позже клуб возглавил казахстанский специалист Галым Мамбеталиев.

Также произошли кадровые перестановки в руководстве клуба: генеральный менеджер Олег Болякин покинул свой пост, а должность генерального директора занял Нурлан Оразбаев, сменив Бориса Иванищева.