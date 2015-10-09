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КХЛ
31 мая 16:15
 

"Барыс" сделал предложения некоторым игрокам: подробности

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"Барыс" сделал предложения некоторым игрокам: подробности ©ХК "Барыс"

Хоккейный клуб "Барыс" официально сделал квалификационные предложения нескольким игрокам, передают Vesti.kz.

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Хоккейный клуб "Барыс" официально сделал квалификационные предложения нескольким игрокам, передают Vesti.kz.

Игрокам Бейбарысу Оразову, Арыстану Амырканову, Адилю Бейсембаеву, Артуру Гроссу, Аслану Жусупбекову, Кириллу Канкину, Владимиру Корчагину, Кириллу Ляпунову и Александру Мигунову предложены двухсторонние соглашения (КХЛ/PRO LIGASY) сроком на два сезона.

Двухсторонние контракты (КХЛ/МХЛ) сроком на два сезона направлены Джохару Дударкиеву, Асанали Русланулы, Семену Симонову и Даниалу Шакшакбаеву.

Напомним, что "Барыс" по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял последнее, 12-е место в Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф.

Один из лидеров "Барыса" близок к уходу

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