"Барыс" сделал предложения некоторым игрокам: подробности

Хоккейный клуб "Барыс" официально сделал квалификационные предложения нескольким игрокам, передают Vesti.kz.
Игрокам Бейбарысу Оразову, Арыстану Амырканову, Адилю Бейсембаеву, Артуру Гроссу, Аслану Жусупбекову, Кириллу Канкину, Владимиру Корчагину, Кириллу Ляпунову и Александру Мигунову предложены двухсторонние соглашения (КХЛ/PRO LIGASY) сроком на два сезона.
Двухсторонние контракты (КХЛ/МХЛ) сроком на два сезона направлены Джохару Дударкиеву, Асанали Русланулы, Семену Симонову и Даниалу Шакшакбаеву.
Напомним, что "Барыс" по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял последнее, 12-е место в Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф.
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