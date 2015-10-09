Четыре звезды "Барселоны" отдалились от Ямаля: кто они?

Стало известно о напряженных отношениях молодого таланта "Барселоны" Ламина Ямаля с некоторыми игроками каталонского клуба, передают Vesti.kz.

Напряженность с Левандовски и Щенсны

По информации Don Balon, новость о продлении контракта Ямаля до 2031 года вызвала напряженность в раздевалке. Сообщается, что молодой футболист перестал поддерживать общение с четырьмя ключевыми игроками команды.

Особенно напряженные отношения сложились с Робертом Левандовски — самым высокооплачиваемым игроком "Барселоны". Польский форвард не хочет уступать лидерские позиции вингеру, которому еще не исполнилось 18 лет.

Вратарь Войцех Щенсны также проявляет недовольство в адрес Ямаля. Опытный голкипер, находящийся на завершающем этапе карьеры, не желает сталкиваться с раздражающими шутками и поведением молодого форварда.

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Дистанцирование Феррана Торреса и Гави

Кроме того, Ферран Торрес и Гави дистанцировались от Ламина из-за его "детских" поступков вне поля. По их мнению, чрезмерная уверенность и неоднократные несерьезные действия Ямаля раздражают некоторых игроков в команде.

Теперь перед "Барселоной" стоит задача сохранить гармонию в коллективе.

Ямаль провел 35 матчей в Ла Лиге сезона-2024/25, забил девять и отдал 13 результативных передач.

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