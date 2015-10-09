Флик одобрил неожиданный трансфер для "Барселоны"

Будущее вингера "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямса вновь оказалось в центре внимания. Хотя ранее казалось, что он окончательно отказался от перехода в "Барселону", ситуация изменилась с приходом нового главного тренера Ханси Флика. Немецкий специалист дал положительную оценку возможному трансферу игрока, передают Vesti.kz.

Флик видит в Уильямсе идеальное усиление фланга

По информации El Nacional, Флик считает Уильямса подходящим футболистом под свой стиль игры — активного, обостряющего, с высоким уровнем индивидуального мастерства на фланге, особенно на левом. В тренерском штабе также рассматривались кандидатуры Луиса Диаса, Маркуса Рэшфорда и Рафаэла Леау, но Уильямс выделяется благодаря опыту в Ла Лиге, возрасту и текущей форме.

Каталонцы готовы вернуться к переговорам

Напомним, летом прошлого года Нико отказался от перехода в "Барселону" и продлил контракт с "Атлетиком", в котором прописана клаусула около 60 миллионов евро. Это вызвало недовольство у каталонского руководства, и клуб отложил вариант с его подписанием.

Теперь, по данным источников, с инициативой возвращения к переговорам выступили не только Флик, но и лидеры раздевалки — Ламин Ямаль, Алехандро Бальде и Гави, которые дружат с Уильямсом. Руководство "Барселоны" рассматривает возможность контакта с окружением игрока в ближайшее время, чтобы понять, изменилась ли его позиция.

Если Уильямс готов к переходу, "Барселона" может либо начать переговоры с "Атлетиком", либо активировать клаусулу. В условиях, когда стоимость других вингеров на рынке выше, трансфер Уильямса выглядит разумной инвестицией.