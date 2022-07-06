"Он мне не нравится". "Канело" объяснил свое плохое отношение к Головкину

Абсолютный чемпион суперсреднего веса мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) объяснил причину плохого отношения к казахстанцу Геннадию Головкину (42-1-1, 37 КО), сообщает Vringe.com.

Ранее Альварес сообщил, что его задели обвинения Головкина в читерстве и умышленном приеме запрещенного препарата - кленбутерола.

"Он сказал, что я был нечестен, что я мошенничал. Заявил, что вся моя команда - позор для моей страны. Он говорит много всего у тебя за спиной, но потом, при встрече с тобой и перед камерами, он уже не говорит того, что говорил ранее. Вот почему он мне не нравится. Слишком много всего он обо мне наговорил в прошлом. Теперь-то он говорит, что ничего такого не было. Но я-то знаю, что он говорил. В этом причина моей к нему неприязни", - отметил Альварес.

Ранее на пресс-конференции "Канело" оскорбил Головкина, на что казахстанец спокойно отреагировал, но признал, что разочаровался в Альваресе.

Найдено объяснение вражде Головкина с "Канело"

Напомним, третий поединок Альвареса и Головкина запланирован на 17 сентября в Лас-Вегасе (США), где прошли два предыдущих. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец. На кону будут стоять все пояса мексиканца.

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