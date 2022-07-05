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Найдено объяснение вражде Головкина с "Канело"

Найдено объяснение вражде Головкина с "Канело"
©DAZN

Известный тренер Ронни Шилдс объяснил взаимную неприязнь между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Шилдс считает, что конкуренты, которые в сентябре снова проведут бой в Лас-Вегасе (США), работают над раскруткой противостояния.

"Все бойцы ведут себя точно так же. Вы действительно ожидали, что у них все будет иначе? - цитирует Шилдс издание vRINGe.com. - Бойцы часто используют понятие "партнер по танцам", когда говорят о сопернике. Слово "партнер" здесь неспроста, поймите это. Все дело в том, что есть две главные категории зрителей. Первые знают о том, что GGG чертовски хорош, объединенный чемпион в 72,6 килограмма, а "Канело" - абсолют категорией выше.

Эти в любом случае будут смотреть поединок. С помощью всех этих предматчевых подтруниваний друг над другом бойцы пытаются привлечь к своему поединку вторую категорию зрителей. То есть тех, кто смотрит бокс изредка. Задача бойцов сделать так, чтобы максимальное число болельщиков из второй категории купили трансляцию поединка. Нет там никакой вражды. На самом деле сейчас они - бизнес-партнеры. У них одна общая цель - заработать побольше денег".

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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