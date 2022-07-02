Головкин разочаровался в "Канело" и объяснил почему

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) раскритиковал поведение мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) перед их третьим боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мне не сложно вести себя так, как я веду, потому что это мое нормальное поведение. Я такой, как есть. Я просто не проглотил их наживку. Я не тот, кто будет называть себя лучшим, я никогда так не делаю. Вероятно, это из-за моего воспитания или личности. Но когда ты видишь, как человек ведет себя таким образом, это просто разочаровывает.

Я всегда уверен в себе, своей работе и своем подходе. Мы оба обладаем потрясающими навыками и много знаем о боксе. Я верю, что ключом к победе в этом поединке будет правильная стратегия.

Я очень рад, что этот бой состоится сейчас, а не после моего ухода на пенсию. Я уверен, что это будет замечательный поединок. Мы покажем отличное шоу для наших фанатов. Я мотивирован, и это будет захватывающий бой", - сказал Головкин в интервью TalkSport.

Трилогия Головкин - "Канело" состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штата Невада, США), где прошли их предыдущие два боя. Первый закончился ничьей, а второй - минимальной победой мексиканца.

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