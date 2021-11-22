Объявлено о старте продажи билетов на бой Данияра Елеусинова за титул чемпиона мира в Нур-Султане

Официальный старт продажи билетов на вечер бокса, где за титул чемпиона мира по версии IBO будет биться олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов, запланирован на сегодня, 22 ноября.

Об этом Vesti.kz сообщил организатор вечера бокса, который пройдет 18 декабря в Нур-Султане, Зия Алиев.

"18 декабря в городе Нур-Султане пройдет одно из самых ожидаемых спортивных событий в истории страны. В честь 30-летия независимости Казахстана непобежденный Данияр Елеусинов будет биться за основной чемпионский титул IBO в полусреднем весе.

Сегодня в 15:00 по времени Нур-Султана на сайте iticket.kz будет дан старт продажам билетов на это событие. Любой желающий посетить мероприятие с участием звезд казахстанского бокса может сам себе выбрать места, купив билеты онлайн".

Напомним, в соглавном событии выступит казахстанский супертяж-нокаутер Иван Дычко (10-0, 10 КО), а его соперником будет российский боксер Александр Устинов. Подробнее о нем можно узнать здесь.

Также в рамках этого вечера бокса впервые за 20 лет будет разыгран пояс чемпиона Казахстана в весе 55,3 килограмма между Ержаном Залиловым и Искандером Харсаном.

Даурен Елеусинов встретится с азербайджанским боксером Али Мамедовым, а еще одним участником вечера бокса станет Жанкош Тураров. Также 18 декабря в профи дебютирует Ангелина Лукас, которая ушла из сборной.

Вечер бокса в прямом эфире покажет телеканал "Хабар".

За всеми новостями вечера бокса 18 декабря в Нур-Султане можно следить здесь.