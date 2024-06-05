На видеообращение к главе Национального олимпийского комитета (НОК) Геннадия Головкина от казахстанского боксера Виктора Коточигова (14-3, 5 КО), в котором он обвинил судей в несправедливом решении в последнем своем поединке и призвал пересмотреть его результаты, последовал ответ организаторов. Корреспондент Vesti.kz обратился к промоутеру Серику Нояну из компании HAS PRO Boxing прокомментировать ситуацию.

Недовольство Коточигова связано с исходом боя против другого казахстанца Мираса Ертанова (6-1, 3 КО), который стал главным событием вечера бокса 1 июня в Алматы. Восьмираундовый поединок в первом полусреднем весе закончился сенсационной победой Ертанова решением большинства судей.

Таким образом, Мирас одержал шестую победу в карьере, а Коточигов потерпел третье поражение в профи. Позже "Казахский король" записал видеообращение к Головкину.

- Хотелось бы узнать , что вы думаете о видеообращении боксера Виктора Коточигова к главе НОК по поводу боя 1 июня в Алматы, где он обвинил судей в несправедливом решении, а прерывание трансляции боя посчитал намеренным. Будете ли вы давать ответ и какова позиция HAS PRO Boxing?

- Наша позиция - мы за справедливый спорт. Промоушен не имеет никакого влияния на судей. Вообще, мы впервые сделали спортивный турнир в таком уникальном формате, это наш новый турнир, вообще в первый раз делаем такое. Я, как промоутер компании, не могу иметь свою официальную позицию по этому поводу. От себя могу сказать, что это хороший формат, бой между Ертановым и Коточиговым – это самый зрелищный бой, который я когда-либо видел вообще в казахстанском боксе. А Виктора понять можно, он не сразу отошел от боя, действовал "на эмоциях". Вообще, глава комиссии профессионального бокса Казахстана, которая занимается апелляциями, рассмотрением спорных моментов, Арман Момынов, присутствовал сам на поединке. Он сам был супервайзером этого боя и все видел. Судьи, которых мы как промоутеры наняли, они все известные лица, это все те судьи, что работают, как на чемпионатах Казахстана, так и в профессиональном боксе. Мы заплатили комиссии, чтобы те судили бой. Судьи приняли такое решение, мы его принимаем. Мы понимаем такое решение судей, мы также понимаем решение Виктора подать апелляцию. Но главное понимать, куда подавать апелляцию, - сказал Ноян.

Также промоутер высказал свое мнение по поводу привлечения Головкина к этой ситуации:

"НОК не имеет к этому отношения. НОК занимается любительским спортом. Вряд ли НОК имеет такую функцию, как рассмотрение апелляции в профессиональном спорте. Да, Геннадий Головкин сам профессиональный боксер в прошлом и ,конечно, как профессионал может высказать свое мнение по этому поводу. Но неофициально от НОК. Как я знаю, обычно, как бывает за рубежом: экспертная комиссия дает оценку, но в международной практике редко бывает, чтобы апелляции удовлетворялись и результаты боя отменялись. По крайней мере, я такого никогда не видел. Атлетическая комиссия может дать реванш, например, но не отменить результаты".

В то же время в HAS PRO Boxing отметили, что готовы пойти на встречу Коточигову и дать ему реванш с Ертановым, но при определенных условиях.

"Мы только можем дать реванш, чтобы боксеры не страдали. Главное работать прозрачно, для спорта, для зрителей и боксеров. Гран При, организованный нами – новый формат, уникальный: не было такого чтобы в одной весовой категории несколько крутых боксеров. Мы безусловно будем учитывать интересы боксеров, зрителей, всех сторон для блага, для развития спорта в стране, с каждым разом мы будем делать все лучше, учитывая все пожелания. Если боксеры будут согласны, а вроде как они не против, мы дадим возможность реванша Коточигову. Но только тут нужно понимать, что это был полуфинальный бой и Ертанов вышел в финал. Поэтому Ертанов должен будет сначала провести финальный поединок с победителем другой полуфинальной пары. А вот позже мы можем дать матч-реванш. Большой поединок. Другого решения не вижу. Оба боксера из Казахстана – мы не можем вставать на сторону одного из них. Мы за всех боксеров из Казахстана и удовлетворяем их пожелания, - резюмировал Ноян.

Отметим, что для Коточигова это был первый бой с февраля 2023 года, когда он победил раздельным решением судей узбекистанского боксера Сардора Музаффарова (4-10, 2 КО).