"Нужно переходить на американский рынок". Казахстанца Кособуцкого назвали новой угрозой тяжелого дивизиона

Казахстанскому супертяжеловесу Жану Кособуцкому (15-0, 14 КО) сложно подбирать соперников. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил обозреватель спортивного портала leifpm.co Лейф Хансман. Он считает, что для карьерного роста боксеру необходимо покорить американскую публику.

"Жан Кособуцкий является новой угрозой дивизиона. Он заинтересовал Фрэнка Уоррена, который очень избирательный в боксерах. Однако у казахстанца есть проблема. Ему сложно подобрать соперников. Если раньше его бои с опытными парнями были обычным делом, то сейчас по статусу ему нужна достойная оппозиция.

Последние три года Кособуцкий уничтожает соперников досрочно. Такая серия заставит несколько раз задуматься, прежде чем рисковать сильными оппонентами. Жану необходимо зарабатывать себе имя. В Европе ему сложно будет найти большие бои. Казахстанцу нужно переходить на американский рынок, который позволит ему заявить о себе. Там он сможет получить возможность совершить рывок. В Европе это сделать будет гораздо сложнее", - отметил Хансман.

В последнем бою 32-летний казахстанец нокаутировал в четвертом раунде в Гамбурге нигерийца Онориоде Евариеме (18-2, 17 КО) и завоевал пояс WBA International, который должен защитить 10 июля в Дубае. Список потенциальных соперников доступен здесь.

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