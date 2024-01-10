"Новый Головкин" из Казахстана начал тренировочный лагерь к следующему бою

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Вчера 19:20
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Казахстанский боксер второго полулегкого веса Султан Заурбек (16-0,12 КО), владеющий титулом WBO European, начал тренировочный лагерь к своему следующему бою, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает источник, близкий к ситуации, он приступил к предварительным тренировкам, а через некоторое время отправится в Англию для полноценной подготовки к поединку. 

Ранее стало известно, что возвращение Заурбека может состоятся в начале года.

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Отметим, что последний поединок казахстанец провел в ноябре в Брайтоне (Англия), где одержал досрочную победу и завоевал титул WBO Global. Соперником Заурбека был аргентинец Серхио Мартин Соса (13-4, 3 КО). В шестом раунде бой был остановлен после второго нокдауна в исполнении казахстанца.

К слову, в этом году Султана начали сравнивать с именитым соотечественником Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).

В Boxingscene оценили "Нового Головкина" из Казахстана

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Заурбек Султан Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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