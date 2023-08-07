Назван "новый Головкин" из Казахстана

Промоутерская компания Wasserman Boxing продолжает пиарить непобежденного казахстанского боксера Султана Заурбека (15-0, 11 КО), сравнив его с именитым соотечественником Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), сообщают Vesti.kz.
В конце июля в Эдинбурге (Шотландия) Заурбек одержал свою 15-ю победу в профи, нокаутировав прежде не знавшего поражений испанца Джона Картера (15-1-1, 7 КО).
"Казахский король" Султан Заурбек. Новый Головкин?", - гласит пост в твиттер Wasserman Boxing.
Мексиканец с рекордом 41-0 вызвал на бой Головкина. Известна реакция GGG
The Kazakh King @SultanZaurbek 🙌— Wasserman Boxing (@WassermanBoxing) August 4, 2023
The next Golovkin? 🇰🇿 👀 pic.twitter.com/tcCZPN0DWN
Что касается Головкина, то он не выходил на ринг с сентября прошлого года - после трилогии с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (59-2-2, 39 КО). В этом году GGG освободил свои чемпионские титулы по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе.
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