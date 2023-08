Назван "новый Головкин" из Казахстана

Промоутерская компания Wasserman Boxing продолжает пиарить непобежденного казахстанского боксера Султана Заурбека (15-0, 11 КО), сравнив его с именитым соотечественником Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), сообщают Vesti.kz.

В конце июля в Эдинбурге (Шотландия) Заурбек одержал свою 15-ю победу в профи, нокаутировав прежде не знавшего поражений испанца Джона Картера (15-1-1, 7 КО).

"Казахский король" Султан Заурбек. Новый Головкин?", - гласит пост в твиттер Wasserman Boxing.

The Kazakh King @SultanZaurbek 🙌



The next Golovkin? 🇰🇿 👀 pic.twitter.com/tcCZPN0DWN