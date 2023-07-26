В Британии восхитились нокаутом казахстанца в бою против "Урагана"

Британский обозреватель Бен Смит в беседе с корреспондентом Vesti.kz восхитился досрочной победой казахстанского боксера Султана Заурбека (15-0, 11 KO) над представителем Испании Джоном Картером (15-1-1, 7 КО) по прозвищу "Ураган". Эксперт отметил его сильные стороны и предсказал ему хорошие карьерные перспективы.

Бой состоялся 21 июля в шотландском Эдинбурге и завершился в третьем раунде победой казахстанца техническим нокаутом. Отметим, что Заурбек впервые выступал в Шотландии.

Видео нокаута казахстанца в историческом бою с непобежденным чемпионом

"Это была хорошая победа. Несмотря на схожую статистику - разница в классе с непобежденным испанцем была заметна. Султан Заурбек - очень талантливый парень с хорошими навыками. Видно, что он не проявил себя в полной мере. У него есть потенциал для роста. Ему повезло тренироваться в хорошей команде с топовыми боксерами. В Великобритании у него есть хорошие шансы получать лучшие бои. Я думаю, что все в его руках. При качественном росте оппозиции он сможет выйти на высший уровень в ближайшие годы", - отметил Смит.

Напомним, что казахстанец является чемпионом WBO European, а его соперник ранее выигрывал пояс EBU European Union, а также становился чемпионом Испании.

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