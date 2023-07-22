Казахстанец жестко нокаутировал небитого чемпиона в историческом бою

Казахстанский боксер второго полулегкого веса Султан Заурбек (14-0, 10 KO) досрочно победил испанца Джона Картера (15-1-1, 7 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Бой состоялся, 21 июля в Эдинбурге и завершился в третьем раунде, когда казахстанцу присудили победу техническим нокаутом. Заурбек впервые выступал в Шотландии.
Таким образом, Заурбек одержал пятнадцатую победу в профессиональной карьере, а его соперник потерпел первое поражение в профи. Добавим, что Заурбек является чемпионом WBO European, а его соперник ранее выигрывал пояс EBU European Union, а также становился чемпионом Испании.
Напомним, что подготовкой казахстанца занимается Анхель Фернандес, который помогает тренерскому штабу британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).
Казахстанский боксер может получить чемпионский бой. Известны сроки
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