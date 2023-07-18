Казахстанский боксер может получить чемпионский бой. Известны сроки

Казахстанский боксер второго полулегкого веса Султан Заурбек (13-0, 9 KO) в случае успеха над испанцем Джоном Картером (15-0-1, 7 КО) получит еще один титульный бой за пояс WBA, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера, в случае победы Заурбека 21 июля в Эдинбурге он сможет приблизится к топ-5 и получит возможность завоевать второстепенный пояс WBA. При идеальном раскладе уже в следующем году у казахстанца появится шанс получить бой за полноценный чемпионский титул.

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Сейчас Заурбек занимает 14-е место в рейтинге IBF и десятое в списке от WBA. Он владеет титулом WBO European. В последнем бою, прошедшем в марте этого года, он одержал досрочную победу над аргентинцем Факундо Арсе (15-9-2, 7 КО) на вечере бокса в Болтоне (Англия). Отметим, что подготовкой казахстанца занимается Анхель Фернандес, который помогает тренерскому штабу британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).

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