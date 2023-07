Видео нокаута казахстанца в историческом бою с непобежденным чемпионом

В сети появилось видео победы казахстанского боксера второго полулегкого веса Султана Заурбека (14-0, 10 KO) над испанцем Джоном Картером (15-1-1, 7 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Бой состоялся, 21 июля в шотландском Эдинбурге и завершился в третьем раунде победой казахстанца техническим нокаутом. Отметим, что Заурбек впервые выступал в Шотландии.

При этом казахстанец является чемпионом WBO European, а его соперник ранее выигрывал пояс EBU European Union, а также становился чемпионом Испании.

"The Kazah King" gets it done 🙌#McGregorRobles pic.twitter.com/DC6yQ6Xfkx