Мексиканец с рекордом 41-0 вызвал на бой Головкина. Известна реакция GGG

Экс-чемпион мира в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия (41-0, 33 КО) в очередной раз заявил о готовности провести бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Fightnews.com.

Боксеры могли встретиться еще в 2018 году, но тогда Атлетическая комиссия штата Невада не позволила состояться этому бою, посчитав, что на тот момент мексиканец не был готов к поединку такого уровня.

"Мы всегда преследовали известных бойцов, таких как Головкин и Чарло, и эти бои не состоялись из-за обстоятельств, которые находятся вне нашего контроля. Чарло не дрался два с половиной года и до сих пор считается чемпионом мира. Я не в курсе, какие у него дальнейшие планы, но я готов сразиться с ним, если он захочет выйти против меня на ринг. Что касается Головкина, то мы связывались с ним по поводу боя, однако так и не получили ответа. Я думаю, сейчас он просто наслаждается отпуском".

Отметим, что у Мунгии на 10 июня в Онтарио (штат Калифорния, США) намечен бой с бывшим претендентом на титулы в среднем весе Сергеем Деревянченко. Украинец имеет опыт встречи с Головкиным - в 2019 году он проиграл казахстанцу единогласным решением судей, побывав в нокдауне уже в первом раунде.



Во сколько оценивается состояние Головкина?

Что касается Головкина, то последний раз он выходил на ринг в сентябре 2022 года, когда в Лас-Вегасе проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу. Вскоре после этого GGG освободил свои титулы чемпион мира по версиям WBA и IBF в среднем весе, теперь у него остался только пояс от IBO.

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