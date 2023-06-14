Геннадий Головкин утратил все титулы чемпиона мира

Международная боксерская организация объявила (IBO), что казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) освободил чемпионский титул по версии этой организации, сообщают Vesti.kz.

Это был последний пояс, которым владел 41-летний GGG.

В связи с этим президент IBO Эд Левин сделал следующее заявление: "С большой гордостью и некоторой грустью мы объявляем, что GGG ​​официально отказался от титула чемпиона мира по версии IBO в среднем весе.

Взаимное уважение и признание между Геннадием и IBO насчитывает 12 лет и 22 боя за титул чемпиона мира по версии IBO. GGG начал этот путь как №1 в среднем весе в 2011 году и остается таковым по сей день. Как мы все знаем, когда началось его чемпионство мира, Основные соперники избегали боя с ним по уважительной причине. Его первоначальная серия из 15 побед подряд нокаутом ясно показывает, почему. Мощный, превосходный боксер, никогда не нокаутированный, он установил стандарт фунт за фунтом для всех.

Титул чемпиона мира по версии IBO в среднем весе теперь вакантен. Он будет передан следующему обладателю титула чемпиона мира по версии IBO в среднем весе и всем будущим чемпионам мира в среднем весе".

Ранее Головкин отказался от поясов WBA Super и IBF. Казахстанский ветеран более не является чемпионом мира.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева