Нокаутер из Казахстана восхитился "Канело" Альваресом

Казахстанский боксер-тяжеловес Иван Дычко (10-0, 10 КО) восхитился чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC во втором среднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (56-1-2, 38 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спортсмены встретились в зале в Сан-Диего (штат Калифорния, США). Дычко опубликовал совместное фото с "Канело", сопроводив его подписью: "Был рад познакомиться с тобой, чемпион".

Дычко прибыл в лагерь "Канело" для проведения спаррингов в рамках подготовки к следующему бою. Сообщалось, что тренер мексиканца Эдди Рейносо заинтересован в казахстанце.

Возвращение Дычко на ринг запланировано на 11 сентября в США. Соперник пока неизвестен, но есть потенциальные кандидаты.

Для Дычко сентябрьский поединок станет вторым в 2021 году после двухлетнего простоя. В июле в Алматы казахстанец нокаутировал в первом раунде россиянина Дениса Бахтова (39-18, 26 КО), одержав десятую подряд досрочную победу в профессионалах.





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