Олимпийский призер из Казахстана присоединился к команде "Канело" Альвареса?

Казахстанский боксер-тяжеловес Иван Дычко (10-0, 10 КО), возможно, присоединился к команде чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (58-1-2, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, Дычко выложил на своей странице в Instagram совместное фото с тренером "Канело" - Эдди Рейносо.

При этом ранее сообщалось, что специалист заинтересован в казахстанце. Отмечалось, что Дычко будет тренироваться и спарринговать в зале "Канело".

Возвращение Дычко на ринг запланировано на 11 сентября в США. Соперник пока неизвестен, но есть потенциальные кандидаты.

Для Дычко сентябрьский поединок станет вторым в 2021 году после двухлетнего простоя. В июле в Алматы казахстанец нокаутировал в первом раунде россиянина Дениса Бахтова (39-18, 26 КО), одержав десятую подряд досрочную победу в профессионалах.

В любителях Дычко становился бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне-2021 и Рио-2016, а также трижды выиграл чемпионат мира (2011, 2013, 2015).

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