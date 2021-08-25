Тренер Сауля Альвареса заинтересован в олимпийском призере из Казахстана

Двукратного олимпийского призера Ивана Дычко (10-0, 10 КО), возможно, будет тренировать Эдди Рейносо, который работает с мексиканским чемпионом мира Саулем "Канело" Альваресом (56-1-2, 38 КО). Подробности корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер казахстанца Зия Алиев.

Титулованный казахстанец может провести поединок 11 сентября. Сейчас ему подбирают оппозицию.

"Иван вылетел в Сан-Диего. Его пригласил Эдди Рейносо. Он в зале "Канело" будет тренироваться и спарринговать с Фрэнком Санчесом (18-0, 13 КО). Ивану тоже нужны такие спарринги.

Санчес готовится к бою с Эфе Аджагбой (15-0, 12 КО), с которым ранее спарринговал Дычко, а теперь есть шанс встретиться со вторым участником поединка, - поделился Алиев. - Я сам вылетаю туда 28-го. Эдди Рейносо хочет о чем-то потолковать. Он еще в 2019 году хотел тренировать Ивана. Я с ним говорил на эту тему".

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Напомним, что для сентябрьского поединка 31-летнему двукратному олимпийскому призеру могут выбрать кого-то из трех конкурентов - Джонатана Райса (14-6-1, 10 КО), Кассиуса Чейни (21-0, 14 КО) и Андрея Федосова (32-3, 26 КО).

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