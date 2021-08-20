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"Могу заговорить с прохожими". Дычко рассказал о своем английском языке и "уроках" профи-бокса

"Могу заговорить с прохожими". Дычко рассказал о своем английском языке и "уроках" профи-бокса
Иван Дычко. Фото: The Heavyweight Factory©
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанский супертяж Иван Дычко (10-0, 10 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о подготовке к сентябрьскому поединку в США. По словам двукратного олимпийского призера, он работает не только над собой в профи-боксе, но и прокачивает уровень английского языка.

32-летний Дычко признался, что ощущает готовность к противостояниям на новом уровне, а также обнародовал дату следующего поединка.

- Мы планируем выступить на вечере бокса 11 сентября. Это будет серьезное событие, в котором мы решили переходить к серьезной оппозиции. Наша команда ищет соперников соответствующего калибра. Мы решили, что пора выходить на такой уровень. Думаем, что мы можем. И мы сильны и победим. Скоро вы увидите конкурентные бои.

- Иван, а как проходит адаптация к американской жизни? Работаете над своим английским?

- Что касается английского, то на бытовом уровне я уже начал справляться. У меня нет проблем в общении с тренером или ребятами в спортзале. Спокойно могу пройтись по магазинам или заговорить с прохожими. Если не углубляться, то тут порядок. Постоянно стараюсь практиковаться.

- А как проходит тренировочный процесс? Расскажите. 

- Мы работаем над тем, чтобы перенять приемы профессионального бокса. Потому что все-таки любительский бокс и профессиональный незначительно, но отличаются. Есть свои особенности. У меня была долгая любительская карьера, поэтому нужно найти в себе силы и умения немного перестроиться. Немного принять философию профессионального бокса. В целом это получается. Но надо это контролировать и практиковать. Этим мы и занимаемся каждый день.

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Ранее были разобраны потенциальные соперники 32-летнего казахстанца, о которых рассказал менеджер спортсмена Зия Алиев. Поединок может состояться в начале сентября.

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Метки:
Дычко Иван нокауты США

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