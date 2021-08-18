Россиянин с 26 нокаутами и пару американцев. Известны соперники для призера Олимпиад из Казахстана

Казахстанский супертяж Иван Дычко (10-0, 10 КО) узнал потенциальных соперников для сентябрьского боя в США, передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок намечен на начало месяца, а выйти против 31-летнего двукратного олимпийского призера могут три активных боксера. Список не окончательный, ведь соперники не утверждены, но менеджер казахстанца Зия Алиев надеется, что стороны достигнут договоренностей.

Первым вариантом является 34-летний американец Джонатан Райс (14-6-1, 10 КО). В июле он победил техническим нокаутом Майкла Коффи (12-1, 9 КО), нанеся оппоненту первое поражение в профессиональной карьере.

Следом идет еще один 34-летний американец, Кассиус Чейни (21-0, 14 КО). Он боксировал 14 августа и выиграл единогласным решением судей у Шонделла Терелла Уинтерса (13-6, 12 КО).

Третий вариант - 35-летний россиянин Андрей Федосов (32-3, 26 КО). В апреле он нокаутировал в первом раунде бывшего соперника Дычко в олимпийском боксе - Магомедрасула Меджидова (3-1, 3 КО) из Азербайджана.

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Добавим, что для Дычко сентябрьский поединок станет вторым в 2021 году после двухлетнего простоя. В июле в Алматы казахстанец в первом раунде нокаутировал Дениса Бахтова (39-18, 26 КО) из России, одержав десятую подряд досрочную победу в профессионалах.

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