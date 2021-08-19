Один нокаутировал чемпиона мира, а другой - забил проспекта. Кто может стать соперником призера Олимпиады из Казахстана

Казахстанскому супертяжу Ивану Дычко (10-0, 10 КО) подобрали несколько потенциальных соперников для сентябрьского боя в США, а корреспондент Vesti.kz разобрал карьерные пути возможной оппозиции для двукратного олимпийского призера.

Менеджер казахстанца Зия Алиев рассказал, что вероятны и другие варианты для поединка, но ему бы хотелось, чтобы двухметровый Дычко встретился с кем-то из предложенного списка.

1. Джонатан Райс (14-6-1, 10 КО) - США, 34 года, 196 сантиметров

Профессиональная карьера Райса стартовала в феврале 2014 года, когда он вничью свел встречу с соотечественником Джастином Дэвинпортом (1-0-2, 1 КО), а затем стал препятствием для проспектов. Через бои с Райсом проходили Стивен Шоу (14-0, 10 КО), Тони Йока (10-0, 8 КО), Арсланбек Махмудов (12-0, 12 КО), Демси МакКин (19-0, 12 КО) и Эфе Аджагба (15-0, 12 КО).

Но никому из них не удалось быстро разобраться с соперником - бои были затяжные, а если заканчивались досрочно, то техническим нокаутом. А в июле Райса и вовсе совершил сенсацию - победил техническим нокаутом Майкла Коффи (12-1, 9 КО), нанеся оппоненту не только первое поражение в профессиональной карьере, но и просто заставил того сдаться.

Вероятность: реальный вариант - победа по очкам

2. Кассиус Чейни (21-0, 14 КО) - США, 34 года, 198 сантиметров

Еще один опытный американец, но выбор в пользу Райса выглядит предпочтительнее. Почему? По уровню оппозиции Чейни значительнее уступает соотечественнику, ведь еще ни разу не бился с проспектами, так как сам идет без поражений.

Предположим, что поединок с казахстанцем станет первым серьезным испытанием для Кассиуса, которое может завершиться для него досрочно. Американец боксировал 14 августа и выиграл единогласным решением судей у Шонделла Терелла Уинтерса (13-6, 12 КО). Бой закончился для Чейни серьезным рассечением, что ставит под вопрос возможность боя с Дычко.

Вероятность: досрочная победа

3. Андрей Федосов (32-3, 26 КО) - Россия, 35 лет, 185 сантиметров

18 лет назад россиянин впервые вышел на профессиональный ринг и за неполный год выиграл шесть поединков подряд. Перспективную карьеру Федосова прервал украинец Александр Милейко (7-10, 4 КО), выигравший встречу по очкам. Затем последовала еще одна победная серия - из 15 поединков.

Последние десять лет Федосов был не так активен - после поражения американцу Лэнсу Уитакеру (35-7-1, 28 КО) раздельным решением судей россиянин сбавил обороты. Был в его карьере и еще один крутой поединок: проиграл Брайнту Дженингсу (24-4, 14 КО), который затем состязался за мировые пояса с Владимиром Кличко (64-5, 53 КО).

Апрельский поединок против бывшего соперника Дычко в олимпийском боксе Магомедрасула Меджидова (3-1, 3 КО) из Азербайджана состоялся для Федосова после простоя в два с половиной года, но это не помешало нокаутировать трехкратного чемпиона мира в первом раунде.

Вероятность: есть риск, но Дычко должен уверенно выигрывать

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Добавим, что для Дычко сентябрьский поединок станет вторым в 2021 году после двухлетнего простоя. В июле в Алматы казахстанец в первом раунде нокаутировал Дениса Бахтова (39-18, 26 КО) из России, одержав десятую подряд досрочную победу в профессионалах.

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