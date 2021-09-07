Бой не состоится? Названы новые сроки поединка олимпийского призера после победы нокаутом в Алматы

Двукратный олимпийский призер Иван Дычко (10-0, 10 КО) мог провести следующий поединок в середине сентября, но участие в вечере профессионального бокса сорвалось. Ситуацию в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал менеджер казахстанца Зия Алиев.

"Поединка 11 сентября не будет, - рассказал Алиев. - У них в карде очень много изменений, поэтому мы работаем над следующей датой. Есть два варианта - это конец сентября и начало октября. Скорее всего, бой будет в конце сентября".

Добавим, что Дычко вернулся на ринг в июле после двухлетнего простоя: в Алматы казахстанец нокаутировал россиянина Дениса Бахтова (39-19, 26 КО), продлив свою серию досрочных побед до десяти встреч.

Напомним, 31-летний Дычко сейчас тренируется в Сан-Диего. Казахстанец получил приглашение от Эдди Рейносо, а главной звездой зала является Сауль "Канело" Альварес (56-1-2, 38 КО). Боксеры сделали совместное фото.

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