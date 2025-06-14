Непобежденный казахстанец перебил Алимханулы в гонке за бой с чемпионом

Всемирный боксерский совет (WBC) сделал заявление о титульном поединке непобежденного казахстанца Мейирима Нурсултанова (21-0, 17 КО), передают Vesti.kz.

В январе этого года WBC уведомил команду чемпиона мира в среднем весе доминиканца Карлоса Адамеса (24-1-1, 18 КО) о необходимости провести обязательную защиту титула против Нурсултанова. Однако в феврале Адамес вышел на ринг против непобежденного британца Хамзы Шираза (21-0, 17 КО) - поединок завершился вничью, и Адамес сохранил свой пояс.





Нурсултанов давно ждет своего шанса

После этого в организации окончательно подтвердили, что следующим соперником Адамеса должен стать именно Нурсултанов. Сторонам был установлен срок для достижения соглашения - до 6 мая. Несмотря на то, что к обозначенной дате контракт подписан не был, промоутерские торги так и не были назначены.

Совет, проанализировав ход переговоров, отметил позитивные сдвиги и решил предоставить дополнительное время для завершения сделки.





Алимханулы стремится к бою с Адамесом

Тем временем, на проведении немедленного боя с Адамесом настаивает другой казахстанец - объединенный чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO). Он уже сообщил о переговорах с доминиканцем.

WBC выступил за Нурсултанова?

Многие фанаты и эксперты рассчитывали, что поединок вскоре состоится. Однако, по информации vRINGe, WBC все так же утверждает, что Адамес следующую встречу на ринге проведет против обязательного претендента, в лице Нурсултанова. Тем не менее даты и места проведения боя нет.

Сам Мейирим не проводил поединков с ноября 2023 года, когда в Ташкенте (Узбекистан) одержал уверенную победу единогласным решением судей над чилийцем Хулио Аламосом (16–3, 9 КО). Первоначально планировалось, что казахстанец вернется на ринг в июле 2024 года, однако бой в итоге не состоялся.

Алимханулы продолжает обращаться к Адамесу в социальных сетях. Недавно он пообещал чемпиону мира быстрый нокаут.

Добавим также, что авторитетный журнал отметил стремление Алимханулы попасть в андеркард Канело - Кроуфорд.

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