"Не буду тебя мучить". Алимханулы пообещал чемпиону мира быстрый нокаут

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) обратился к обладателю пояса по версии WBA в этом дивизионе доминиканцу Карлосу Адамесу (24-1-1, 18 КО), сообщают Vesti.kz. Казахстанец пообещал ему быстрый нокаут.

Carlos, don’t be afraid of me! Don’t back down from the fight! Don’t worry - I won’t torture you. I’ll knock you out quickly, before you even realize it! You’re not my enemy! What I need is your title - that’s all! So don’t be afraid!