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Нокаут Алимханулы вошел в топ-10 лучших финишей года

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Нокаут Алимханулы вошел в топ-10 лучших финишей года ©Vesti.kz, Турар Казангапов

Cпортивный стриминговый сервис DAZN включил нокаут объединенного чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) в топ-10 лучших финишей года, передают Vesti.kz.

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Cпортивный стриминговый сервис DAZN включил нокаут объединенного чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) в топ-10 лучших финишей года, передают Vesti.kz.

5 апреля 2025-го уроженец Жыланды провел бой с французским претендентом Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО). Впервые двойная защита титулов прошла на родине казахстанца, в столице - в Астане. Однако продлилась она всего пять из 12 запланированных раундов. Так как Алимханулы сокрушительным нокаутом отправил соперника на канвас.


"Мировая общественность уже хорошо осведомлена о мощи и мастерстве Жанибека Алимханулы", - пишет DAZN.

"С тех пор как он по-настоящему завоевал пояс WBO, победив единогласным решением Дензела Бентли, Qazaq Style (прозвище Жанибека) вышел на серию нокаутов, которая теперь насчитывает уже четыре досрочных победы подряд.

В пятом раунде ему позволили пробить левый хук - и он быстро понял, что соперник открыт для второго удара.

Жанибек точно попал по Анауэлю Нгамиссенге вторым хуком, отправив его на настил и тем самым послав серьезный сигнал остальным чемпионам в среднем весе", - добавили авторы рейтинга.

Также в топ-10 нокаутов года вошли:

  • Алоис Джуниор против Давид Джеймисон;
  • Дэйв Аллен против Джонни Фишера;
  • Эмилиано Варгас против Хуана Леона;
  • Фабио Уордли против Джастиса Хуни;
  • Агит Кабайель против Чжилэй Чжана;
  • Кейден Гриффитс против Фернандо Руиса;
  • Жанибек Алимханулы vs Анауеля Нгамиссенге;
  • Йоали Москеда против Ивана Гарсиа;
  • Каллум Симпсон против Элвиса Ахорга;
  • Джозеф Паркер против Мартина Баколе.

Отметим, что ранее непобежденный казахстанец перебил Алимханулы в гонке за бой с чемпионом.

Также Жанибек пообещал выиграть и следующий свой бой против чемпиона мира досрочным финишем.

Победивший Алимханулы узбекистанец может стать новым соперником Канело

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