Непобежденный казахстанец брутальным нокаутом дебютировал на DAZN и завоевал титул

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Жанкош Тураров завоевал пояс IBO Intercontinental, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вакантный титул стоял на кону его боя против представителя Венесуэлы Энрике Луиса.

Поединок стал главным на вечере бокса в Алматы и был запланирован на десять раундов. В седьмом раунде Тураров дважды отправил соперника в нокдаун, а затем мощно нокаутировал.

Отметим, что впервые из Казахстана трансляцию проводила платформа DAZN. Для Турарова это также был дебют на стриминговом сервисе.

Также в карде Ангелина Лукас одержала победу и завоевала пояс UBO World, и с победы дебютировал в профи актер и боец ММА Еркебулан Токтар.