Казахстанский актер Еркебулан Токтар - сначала стал звездой ММА, а теперь дебютировал в профи-боксе

Казахстанский актер Еркебулан Токтар дебютировал в профессиональном боксе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он провел бой в рамках вечера бокса в Алматы, причем его поединок был соглавным.

Соперником Токтара стал Амир Ярани из Ирана. Бой был запланирован на четыре раунда и дошел до финальной трехминутки, но был остановлен. В третьем раунде Токтар отправил соперника в нокдаун, в четвертом уронил его на настил ринга снова, и рефери решил остановить избиение.

Напомним, что в главном бою этого вечера бокса Жанкош Тураров проведет бой за пояс IBO Intercontinental против представителя Венесуэлы Энрике Луиса. Также в карде Ангелина Лукас одержала победу и завоевала пояс UBO World.

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