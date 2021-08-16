Непобежденный казахстанец Айдос Ербосынулы узнал дату боя за звание обязательного претендента на титул WBA

Объявлена дата боя за звание обязательного претендента на титул WBA во втором среднем весе с участием казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы (15-0, 10 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует Boxingscene.com, поединок Ербосынулы против боксера из Гайаны Аллена Леннокса (22-1-1, 14 КО) пройдет 12 сентября. При этом не уточняется, в каком месте он состоится.

Напомним, что Ербосынулы должен был стать участником боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF с россиянином Евгением Шведенко (15-0, 6 КО). Он планировался на 17 апреля в Карлсруэ (Германия), но за неделю до встречи казахстанец заболел коронавирусом, в итоге поединок отменили.

Ербосынулы не выходил на ринг с декабря прошлого года. Тогда он в Нур-Султане нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира (19-1, 16 КО) и защитил свои титулы по версиям WBC Asia, WBA International и WBO Global во втором среднем весе.

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