Непобежденного казахстанца Садриддина Ахмедова включили в топ-10 лучших боксеров до 25 лет

Авторитетный американский журналист Стив Ким из ESPN назвал топ-10 лучших боксеров в возрасте до 25 лет, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этом рейтинге оказался и казахстанец Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО), занявший седьмое место.

Напомним, 16 июля в Шавинигане (провинция Квебек, Канада) Ахмедов планировал встретиться с канадцем Мпондой Калунгой (8-2, 3 КО). На кону поединка должен был стоять титул NABF в первом среднем весе, принадлежащий казахстанцу. Однако Садриддин получил повреждение спины на тренировке и бой пришлось отменить.

Последний раз Ахмедов поднимался на ринг в январе в Мексике, когда единогласным решением судей победил нидерландца Стивена Даньо (17-4-3, 6 КО) и завоевал пояса WBA Continental, NABF и WBC Francophone в первом среднем весе.

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