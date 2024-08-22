Неожиданный исход зафиксирован в битве двух экс-чемпионов мира

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Сегодня 14:02
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Главный бой вечера бокса в Плант-Сити (США) между суперсредневесами Джарреттом Хердом (25-3-1, 17 КО) из США и Джейсоном Росарио (24-4-2, 18 КО) из Доминиканской Республики завершился неожиданным результатом, передает Vesti.kz.

Их поединок продлился все отведенные десять раундов, после чего судьи приняли решение зафиксировать ничью (96-94, 95-95, 94-96).

Отметим, что ранее Херд владел чемпионскими поясами IBF и IBO в полусреднем весе, а Росарио в том же дивизионе завоевывал титулы WBC и IBF.

Добавим, что в андеркарде вечера бокса выступил казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (14-0, 13 КО), который во втором раунде нокаутировал американца Крейга Льюиса (15-8-1, 8 КО).

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Метки:
Профессиональный бокс США

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