Названа причина отказа чемпиона мира от боя с Алимханулы

Инсайдер, юрист, агент, консультант в боксе Рик Глейсер поделился мнением по поводу отказа чемпиона мира по версии WBO в среднем весе американца Деметриуса Андраде (31-0, 19 КО) проводить защиту титула против обязательного претендента из Казахстана Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно, что Андраде решил освободить титул и перейти во второй средний вес для боя за "временный" титул с последующим выходом на абсолютного чемпиона мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

"Жанибек побил бы Андраде, поэтому он и освобождает титул", - написал в твиттере Глейсер.

Алимханулы отреагировал на "побег" чемпиона мира

Что касается Алимханулы, то он теперь, скорее всего, проведет бой за вакантный пояс WBO. Наиболее вероятным соперником называют бразильца Эскиву Фалькао, который уже успел бросить вызов казахстанцу и даже получил ответ.