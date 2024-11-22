Названа дата реванша Бетербиев - Бивол

Бой-реванш между боксерами Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО) и Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО) возможно пройдет в 2025 году в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн не исключает, что их бой может состоятся 22 февраля следующего года.

"Хотел бы увидеть реванш. Их первый поединок получился очень классным и очень конкурентным. Но я все равно верю, что именно Дмитрий должен быть сейчас абсолютным чемпионом мира", - заявил Хирн в интервью DAZN Boxing.

Напомним, их поединок за титулы WBC, WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе прошел 13 октября в Эр-Рияде и завершился победой Бетербиева решением судей со счетом (114-114, 115-113 и 116-112). Артур стал абсолютным чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и WBO в полутяжелом дивизионе.

Бивол получил фантастический подарок от Президента