Бивол получил фантастический подарок от Президента

Известный российский профи-боксер Дмитрий Бивол (23-1, 12 КО) посредством соцсетей показал роскошный подарок в виде люксового автомобиля Rolls-Royce Silver Shadow, передают Vesti.kz.

"Фантастический подарок", - написал Бивол, отметив страницу Президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

По информации местных СМИ, ключи от автомобиля Биволу вручил сын Главы государства Рустам Жапаров.

Напомним, Бивол является уроженцам Токмака (город областного подчинения в Чуйской области Кыргызстана).

Последний бой на профи-ринге Бивол провел 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) против Артура Бетербиева (21-0, 20 КО), представляющего Канаду. Дмитрий проиграл по очкам, на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO, IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе. Для Бивола это поражение стало первым в карьере. Бетербиев, в свою очередь, впервые не смог оформить досрочную победу.

Реванш между Биволом и Бетербиевым получил подтверждение