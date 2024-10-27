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Реванш между Биволом и Бетербиевым получил подтверждение

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Реванш между Биволом и Бетербиевым получил подтверждение ©x.com/MatchroomBoxing

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил информацию, что реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира Дмитрием Биволом обязательно состоится, передает Vesti.kz со ссылкой на YouTube-каналу Fight Hub TV.

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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил информацию, что реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира Дмитрием Биволом обязательно состоится, передает Vesti.kz со ссылкой на YouTube-каналу Fight Hub TV.

Первый бой между Биволом и Бетербиевым состоялся 12 октября в Саудовской Аравии, где победу решением судей одержал Артур.

"Его величество Турки Аль аш-Шейх сообщил нам, что реванш состоится. Будет ждать его официального подтверждения", - сказал Хирн.

Бетербиев стал первым владельцем сразу шести чемпионских титулов в полутяжелом весе (WBC, WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring).

Названа дата реванша Бетербиев - Бивол

Бивол Дмитрий Профессиональный бокс Россия

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