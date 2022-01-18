Американский эксперт Джек МакКафферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал фаворита противостояния казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с Риотой Муратой (16-2, 13 КО) из Японии, определив победный вариант для "суперчемпиона".

"Головкин и Мурата являются чемпионами в среднем весе. Оба имеют солидную зрительскую аудиторию. В Японии приезд GGG будет одним из самых ярких спортивных событий года. У него много фанатов в этой стране.

Если говорить о самом бое, то фаворитом является Головкин. Мурата не сможет его потрясти, но попытается добиться успеха решением судей. Для этого ему придется быть быстрее и точнее. Это будет непросто, но я уверен, что противостояние будет конкурентным", - отметил МакКафферри.

Главный бой года. Актуальные подробности противостояния Головкина с Муратой

Событие состоится в апреле в Сайтаме (Япония). Ради этого поединка Головкин согласился сократить свой персонал и пройти обязательный карантин по прибытии в страну.

Бой казахстанца с японцем должен был состояться в декабре прошлого года здесь же, в Сайтаме, но был отменен из-за "омикрона". Головкин владеет чемпионскими поясами IBF и IBO в среднем весе, а Мурата "суперчемпион" WBA в этом же дивизионе.