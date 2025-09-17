Назван боксёр, который создаст проблемы Кроуфорду

После победы над мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 КО) во втором среднем весе тренер Стивен Эдвардс назвал нового и достойного соперника для американца Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

На минувших выходных Кроуфорд поднялся на два дивизиона и сбросил с трона абсолютного чемпиона во втором среднем весе Альвареса.

Победитель пока что не принял решение о будущем. Не исключено, что продолжит карьеру в дивизионе ниже или вовсе завершит карьеру.

Стивен Эдвардс порассуждал о том, кто из действующих суперсредневесов создаст Кроуфорду проблемы.

"В 76,2 кг? Может, Давид Бенавидес… Это был бы тяжёлый бой для Кроуфорда. Не знаю даже, получилось бы у Кроуфорда справиться с такой задачей… Это ведь абсолютно другая задача… Здесь слишком много было бы в пользу Бенавидеса: рост, длина рук, скорость, выносливость…", - приводит его слова vRINGe.com.

Эдвардс напоминает, что с Бенавидесом всегда сложно, ведь:

"Этот парень всегда прибавляет по ходу боя. А это значит, что некоторые из преимуществ, которые были у Кроуфорда против Канело, не сработали бы против Бенавидеса. Единственный вопрос в том, способен ли Давид сделать лимит веса".

Ранее Кроуфорду посоветовали завершить карьеру после победы над Канело. Альварес и Кроуфорд установили рекорд столетия, подробности - по ссылке.

Головкин ответил, вернётся ли на ринг после боя с Канело