Кроуфорду посоветовали завершить карьеру после победы над Канело

Легендарный Рой Джонс-младший обратился к Теренсу Кроуфорду (42-0, 31 КО), поздравив его с громкой победой, сообщают Vesti.kz.

Недавно Кроуфорд одолел Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39 КО) и завоевал статус абсолютного чемпиона мира.

"Это был умный поединок, но Кроуфорд сделал все необходимое для победы. Кто может побить Кроуфорда? Никто! Его никто не победит. Он может драться в любой стойке, он поднялся на две категории… У него сердце победителя. На его месте я бы завершил карьеру. Как он может превзойти то, что он только что сделал?" - сказал Джонс в интервью Boxing King Media.

Победа над мексиканцем позволила 37-летнему американцу взобраться на первую строчку рейтинга лучших боксёров планеты по версии The Ring.

Канело без титулов: Алимханулы и Джейк Пол в списке его возможных соперников

Напомним, их бой прошел в минувшее воскресенье, 14 сентября.

Бой продлился все 12 раундов и завершился уверенной победой американца единогласным решением судей. Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), сохранил безупречный послужной список, а Альварес потерпел лишь третье поражение в карьере.