"Нашел слабые места соперника". В Германии отметили важность победы казахстанского супертяжа в титульном бою

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (16-0, 15 КО) показал свой превосходящий уровень мастерства. Об этом в интервью корреспонденту Vesti.kz заявил обозреватель немецкого спортивного портала leifpm.co Лейф Хансман. Он поделился впечатлениями от победы казахстанца над американцем Джои Давейко (21-9-4, 12 КО).

В рамках вечера бокса в Гамбурге (Германия) казахстанец нокаутировал соперника уже во втором раунде и защитил свой титул WBA International. Видео победы Кособуцкого доступно по этой ссылке.

"Не было никакого удара по затылку". СМИ разобрали победу казахстанского супертяжа в бою за титул от WBA

"Это была убедительная победа. Кособуцкий действовал грамотно и не оставил шансов своему сопернику. Я не увидел удара по затылку, но даже если он был, то вряд ли оказал настолько ошеломляющее значение. Казахстанец использовал свои сильные стороны и четко разобрался с Давейко. Он использовал свои невероятные руки и нашел слабые места соперника. Удар в корпус оказался роковым для американца.

Результат справедлив и заслужен. Кособуцкий одержал важную победу над крепким оппонентом и приблизился к переходу на следующий уровень", - отметил Хансман.

Добавим, что поединок с Давейко для Кособуцкого стал третьим Гамбурге. Первые два он выиграл досрочно: в конце 2019 года он нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (16-1, 14 КО), а в феврале 2021-го - нигерийца Онориоде Евариеме (18-2, 17 КО).

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