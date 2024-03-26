Мейвезер отправил Канело в Зал славы бокса и получил ответ от Альвареса

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Абсолютный чемпион суперсреднего веса мексиканец Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 КО) отреагировал на недавнее заявление своего бывшего соперника - Флойда Мейвезера-младшего, передают Vesti.kz.

Культовый американец один из немногих, кто заступился за Альвареса. По мнению Мейвезера, Канело уже все всем доказал и сейчас может позволить себе драться с теми оппонентами, с которыми хочет драться.

"Бойцы должны делать то, что лучше всего для них, для их карьеры. Канело - будущий член Международного зала боксерской славы. Это адски крутой боец. Бизнес? Каждый ведет свой бизнес по-своему. Я желаю ему только всего самого лучшего", - сказал Флойд в интервью FightHype.

Канело это оценил и ответил Мейвезеру, который нанес мексиканцу первое поражение в карьере.

"Я доволен. Приятно слышать это от Флойда, человека, который знает все о боксе. От человека, который добился всего, чего только можно добиться. После его слов чувствую себя особенным, чувствую себя хорошо. Я в боксе для того, чтобы творить историю. Вот и все. И я продолжу это делать", - сказал Альварес в беседе с Little Giant Boxing.

Ранее Канело жестко ответил Майку Тайсону.

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Напомним, поводом для критики послужил отказ Канело от боя против бывшего чемпиона суперсреднего веса Давида Бенавидеса (28-0, 24 КО). Сообщалось, что мексиканцу предложили 60 миллионов долларов за бой с американцем.

Свой следующий бой Альварес проведет 4 мая в Лас-Вегасе (США). Его соперником будет соотечественник и экс-чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгия (43-0, 34 КО).

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Метки:
Мейвезер Флойд Альварес Сауль Бокс

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