"Мерзкий бой, это было глупо...". СМИ - о первом поражении казахстанца в дебютном бою в США

Интернет-журнал vRINGe.com отреагировал на бой казахстанского супертяжа Жана Кособуцкого (19-1, 18 KO) против нигерийца Эфе Аджагба (18-1, 14 KO), сообщают Vesti.kz.

Поединок прошел в Талсе (США) и был рассчитан на десять раундов, но завершился в четвертом поражением казахстанца дисквалификацией.

"Левша Кособуцкий уверенно повалил на соперника, но тот был к этому готов: удерживал на дистанции на джебе, пытался контрить. Второй раунд получился забавным. Сперва Аджагба нагружал соперника ударами по корпусу. Тот пытался апеллировать к рефери, что некоторые из них ниже цели, но третий в ринге все это проигнорировал.

Кособуцкому удары по корпусу не понравились. В какой-то момент он не выдержал и завалил Аджагбу борцовским приемом. До конца раунда казахстанец нахватался ударов. Он предлагает жесткому сопернику силовой бой. Спорное решение.

Удар ниже пояса от Кособуцкого в третьем раунде. Аджагба взял на канвасе, а казахстанца оштрафовали. Еще один фол. Еще один бал снимает рефери. Похоже, Жан морально не готов к боям более высокого уровня.

Мерзкий бой. Оба то и дело пробивают ниже пояса. Кособуцкий пытается запутать сменой стоек. Похоже, получилось - себя точно запутал. Мерзкое окончание мерзкого боя. Еще один удар ниже пояса от казахстанца. И он проигрывает дисквалификацией.

Это было глупо...", - пишет источник.

Для Кособуцкого это был первый бой в США, до этого он в основном боксировал в Европе. Видео его дисквалификации можно посмотреть здесь. Таким образом, казахстанец потерпел первое поражение в карьере при 19 победах в предыдущих поединках, Аджагба выиграл 18-й бой при одном поражении.