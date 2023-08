Видео дисквалификации казахстанского супертяжа в дебютном бою в США

Казахстанский супертяж Жан Кособуцкий (19-1, 18 KO) потерпел первое поражение в карьере. Случилось это в рамках вечера бокса в Талсе (США), сообщают Vesti.kz.

Соперником казахстанца был нигериец Эфе Аджагба (18-1, 14 KO), которому Жан проиграл дисквалификацией в четвертом раунде.

В ходе поединка Кособуцкий несколько раз ударил соперника ниже пояса, а после очередного грязного удара рефери остановил бой. Печальный исход для казахстанца!

Для Жана это был первый бой в США, до этого он в основном боксировал в Европе.

